Террористы ИГ* планируют захватить провинции Афганистана у границы с СНГ

Боевики запрещенной в России террористической организации ИГ планируют захватить области Афганистана на границе с Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. Об этом на брифинге сообщил начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров.

«Лидеры ИГ угрожают терактами. Ближайшие замысли террористов — захват пограничных провинций Афганистана. Сейчас их задача — вербовочная работа местного населения. Существует опасность возникновения вооруженного конфликта», — сказал Сидоров.

Он также отметил, что все попытки США заключить мирное соглашение с исламистскими организациями в Афганистане терпят крах. Обстановку дестабилизируют нелегальный оборот оружия и наркотиков.

С 8 по 29 октября на территории стран Восточно-Европейского и Центрально-Азиатского регионов пройдут масштабные военные учения стран- участников ОДКБ «Боевое братство-2019». Как подчеркнул Сидоров, учения будут направлены на борьбу с террористами.

*ИГ - террористическая организация, запрещенная на территории РФ по решению Верховного суда.