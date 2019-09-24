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16:10   24 Сентября 2019
Россия

Нурмагомедов поделился своим секретом успеха

Нурмагомедов поделился своим секретом успеха

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился секретом успеха. Главными принципами в спорте он назвал силу, достоинство и уважение. Об этом 24-го сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спортсмена организаторами Synergy Global Forum.

Нурмагомедов в ходе выступления заявил, что знает, как бороться и побеждать. Он подчеркнул, что многие бойцы тренируются изо дня в день, однако у них ничего не выходит. 

«Для того чтобы быть всегда первым, мало иметь крепкие мышцы и отточенный удар. Для того чтобы быть чемпионом и побеждать из раза в раз, нужно быть сильным духом, с достоинством принимать удар и уважать себя и своего соперника», — поделился секретом спортсмен. 

По его словам, сила, достоинство и уважение помогут побеждать не только в спорте, но и в жизни. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #ufc #нурмагомедов

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