Нурмагомедов поделился своим секретом успеха

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился секретом успеха. Главными принципами в спорте он назвал силу, достоинство и уважение. Об этом 24-го сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спортсмена организаторами Synergy Global Forum.

Нурмагомедов в ходе выступления заявил, что знает, как бороться и побеждать. Он подчеркнул, что многие бойцы тренируются изо дня в день, однако у них ничего не выходит.

«Для того чтобы быть всегда первым, мало иметь крепкие мышцы и отточенный удар. Для того чтобы быть чемпионом и побеждать из раза в раз, нужно быть сильным духом, с достоинством принимать удар и уважать себя и своего соперника», — поделился секретом спортсмен.

По его словам, сила, достоинство и уважение помогут побеждать не только в спорте, но и в жизни.