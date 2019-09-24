Совфед выдвинул кандидатуру Матвиенко на пост председателя

Совфед выдвинул кандидатуру Валентины Матвиенко на пост председателя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление председателя комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.

Как рассказал Тимченко, на заседании единогласно приняли решение выдвинуть кандидатуру Валентины Матвиенко на пост председателя Совфеда. Имя председателя станет известно после голосования, которое намечено на 25 сентября. При этом альтернативных кандидатов на данный пост нет.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что сама не будет выдвигать свою кандидатуру на должность спикера Совета Федерации, потому что никогда не просилась ни на какие должности и займет пост, только если ее выберут члены Совфеда. Согласно регламента Совета Федерации, переизбрание спикера нужно проводить после проведения выборов губернатора в его регионе.