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16:01   24 Сентября 2019
Россия

Совфед выдвинул кандидатуру Матвиенко на пост председателя

Совфед выдвинул кандидатуру Матвиенко на пост председателя

Совфед выдвинул кандидатуру Валентины Матвиенко на пост председателя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление председателя комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.

Как рассказал Тимченко, на заседании единогласно приняли решение выдвинуть кандидатуру Валентины Матвиенко на пост председателя Совфеда. Имя председателя станет известно после голосования, которое намечено на 25 сентября. При этом альтернативных кандидатов на данный пост нет.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что сама не будет выдвигать свою кандидатуру на должность спикера Совета Федерации, потому что никогда не просилась ни на какие должности и займет пост, только если ее выберут члены Совфеда. Согласно регламента Совета Федерации, переизбрание спикера нужно проводить после проведения выборов губернатора в его регионе.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #матвиенко #политика #совет федерации

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