Президент Европарламента защитит Европу от угроз антисемитизма и экстремизма

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли во вторник, 24 сентября, встретился с главой Совета раввинов Европы Пинхасом Гольдшмидтом в Брюсселе и заявил, что сделает все для защиты от угроз антисемитизма и экстремизма. Гольдшмидт ответил, что еврейские общины Европы полностью интегрировали в европейское общество​​​.

По его словам, еврейским институтам в Европе сотни лет, но традиции и религиозная практика, в том числе ритуальный забой скота, кашрут и брит-мила, не противоречат правилам Евросоюза.