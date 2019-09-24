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 Президент Европарламента защитит Европу от угроз антисемитизма и экстремизма

Президент Европарламента защитит Европу от угроз антисемитизма и экстремизма

16:12   24 Сентября 2019
Весь мир

Президент Европарламента защитит Европу от угроз антисемитизма и экстремизма

Президент Европарламента защитит Европу от угроз антисемитизма и экстремизма

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли во вторник, 24 сентября, встретился с главой Совета раввинов Европы Пинхасом Гольдшмидтом в Брюсселе и заявил, что сделает все для защиты от угроз антисемитизма и экстремизма. Гольдшмидт ответил, что еврейские общины Европы полностью интегрировали в европейское общество​​​.

По его словам, еврейским институтам в Европе сотни лет, но традиции и религиозная практика, в том числе ритуальный забой скота, кашрут и брит-мила, не противоречат правилам Евросоюза.

«Очень важно признать, что не каждая иммиграция в Европу одинакова», — добавил главный раввин Москвы.

Совет раввинов Европы готов сотрудничать с ЕС, чтобы помочь новым иммигрантам создать признанную государством систему, которая позволит вести традиционный религиозный образ жизни, продолжил Гольдшмидт.

Председатель Европарламента поддержал главу Совета раввинов Европы и гарантировал, что сделает все возможное, чтобы защитить европейский континент от угроз антисемитизма и экстремизма.

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Автор: Анатолий Кубарев
#европарламент #экстремизм #общество #антисемитизм

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