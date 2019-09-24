Президент Европарламента защитит Европу от угроз антисемитизма и экстремизма
Председатель Европейского парламента Давид Сассоли во вторник, 24 сентября, встретился с главой Совета раввинов Европы Пинхасом Гольдшмидтом в Брюсселе и заявил, что сделает все для защиты от угроз антисемитизма и экстремизма. Гольдшмидт ответил, что еврейские общины Европы полностью интегрировали в европейское общество.
По его словам, еврейским институтам в Европе сотни лет, но традиции и религиозная практика, в том числе ритуальный забой скота, кашрут и брит-мила, не противоречат правилам Евросоюза.
«Очень важно признать, что не каждая иммиграция в Европу одинакова», — добавил главный раввин Москвы.
Совет раввинов Европы готов сотрудничать с ЕС, чтобы помочь новым иммигрантам создать признанную государством систему, которая позволит вести традиционный религиозный образ жизни, продолжил Гольдшмидт.
Председатель Европарламента поддержал главу Совета раввинов Европы и гарантировал, что сделает все возможное, чтобы защитить европейский континент от угроз антисемитизма и экстремизма.