Полуторагодовую девочку из Аргентины спасли из пятиметровой скважины

Полуторагодовая девочка из Аргентины провалилась в пятиметровую скважину с питьевой водой. Об этом пишет издание Daily Mail во вторник, 24 сентября. Видео спасения ребенка появилось в интернете.

Инцидент произошел в деревне Сеньора Пуджио. Девочка гуляла со собакой и упала в скважину. Очевидцы сразу вызвали экстренные службы. Прибывшие на место спасатели увидели, как отец девочки с помощью телефона пытался подсветить место, куда провалился ребенок.

На ролике видно, как спасатели выкапывают траншею, чтобы вытащить девочку. Для операции привлекли спецтехнику. Малышку вытащили из скважины спустя три часа под аплодисменты жителей деревни

Жизни ребенка ничего не угрожает. Местные власти расследуют случившееся.