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16:03   24 Сентября 2019
Россия

Медведев реорганизовал «Почту России» в АО

Медведев реорганизовал «Почту России» в АО

Реорганизация «Почты России» должна сделать ее успешной и самодостаточной компанией, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о развитии организации 24 сентября.

Он подчеркнул, что почта должна работать без финансовых вливаний со стороны государства, а также иметь более значительную роль на рынке не только логистических, но и информационных услуг. Вместе с тем, глава Кабинета министров подписал два распоряжения об ее акционировании.

Медведев реорганизовал «Почту России» в АО

Так, создается новое акционерное общество. Причем действующее ФГУП «Почта России» передает ему свыше 50 тысяч объектов недвижимости и почти 46 тысяч земельных участков. Стоит отметить, что государственная регистрация нового юридического лица, а также оформление прав на имущество должны быть окончены до 1 октября.

Вторым документом премьер утвердил устав новой компании, которая стала правопреемником ФГУП. Государство становится держателем 100 процентов акций нового АО, уставный капитал которого оценивается примерно в 15,75 миллиарда рублей.

Как следует из устава, АО «Почта России» может выплачивать дивиденды каждый квартал, полгода, девять месяцев или отчетный год.

Медведев реорганизовал «Почту России» в АО

Что касается структуры компании, то совет директоров, его глава и генеральный директор будут назначаться правительством на срок не более пяти лет. Причем гендир входит в совет и может быть его главой. Кабмин может представить в совет директоров 11 человек, еще по одному могут выдвинуть профсоюз, Совет Федерации и Государственная дума.

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Автор: Анна Манц
#медведев #почта россии

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