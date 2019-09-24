Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков рассказал, зачем Москве и Токио искать пути заключения мирного договора

Песков рассказал, зачем Москве и Токио искать пути заключения мирного договора

 Министр нефти Венесуэлы прибыл в Москву вместе с Мадуро

Министр нефти Венесуэлы прибыл в Москву вместе с Мадуро
ДНР готова обменяться с Украиной пленными по формуле «50 на 88​​​​​​​​»

ДНР готова обменяться с Украиной пленными по формуле «50 на 88​​​​​​​​»

 Киев не ищет возможности возвращения кораблей, оставшихся в Крыму

Киев не ищет возможности возвращения кораблей, оставшихся в Крыму
Террористы ИГ* планируют захватить провинции Афганистана у границы с СНГ

Террористы ИГ* планируют захватить провинции Афганистана у границы с СНГ

 Президент Европарламента защитит Европу от угроз антисемитизма и экстремизма

Президент Европарламента защитит Европу от угроз антисемитизма и экстремизма

Песков рассказал, зачем Москве и Токио искать пути заключения мирного договора

Песков рассказал, зачем Москве и Токио искать пути заключения мирного договора

 Министр нефти Венесуэлы прибыл в Москву вместе с Мадуро

Министр нефти Венесуэлы прибыл в Москву вместе с Мадуро
ДНР готова обменяться с Украиной пленными по формуле «50 на 88​​​​​​​​»

ДНР готова обменяться с Украиной пленными по формуле «50 на 88​​​​​​​​»

 Киев не ищет возможности возвращения кораблей, оставшихся в Крыму

Киев не ищет возможности возвращения кораблей, оставшихся в Крыму
Террористы ИГ* планируют захватить провинции Афганистана у границы с СНГ

Террористы ИГ* планируют захватить провинции Афганистана у границы с СНГ

 Президент Европарламента защитит Европу от угроз антисемитизма и экстремизма

Президент Европарламента защитит Европу от угроз антисемитизма и экстремизма

16:03   24 Сентября 2019
Россия

Депутаты в I чтении приняли законопроект о новом регулировании валютных операций

Депутаты в I чтении приняли законопроект о новом регулировании валютных операций

Российская Госдума приняла в первом чтении инициированный правительством законопроект об установлении дополнительных разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций. Об этом сообщают РИА Новости.

Целью законопроекта являются поправки в валютном законодательстве в соответствии с Налоговым кодексом РФ в пункте компенсации сумм налога гражданам иностранных государств при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Также законопроект отрегулирует порядок совершения резидентами валютных операций.

Депутаты в I чтении приняли законопроект о новом регулировании валютных операций

В случае окончательного принятия нового закона, всем юрлицам-резидентам будет предоставлено право без использования счетов в уполномоченных банках проводить операции с наличной иностранной валютой при оплате или возмещении расходов граждан, связанных со служебными командировками за пределы России. В таком же порядке будут проходить операции при погашении неизрасходованных авансов, выданных из-за таких командировок. Резиденты-физлица смогут получать наличные для таких целей без использования счетов в уполномоченных банках.

19 сентября Госдума в первом чтении приняла поправки в Налоговый кодекс РФ об освобождении от налога на доходы физических лиц средств, полученных гражданами от государства в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #госдума #политика #новости #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...