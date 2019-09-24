Депутаты в I чтении приняли законопроект о новом регулировании валютных операций

Российская Госдума приняла в первом чтении инициированный правительством законопроект об установлении дополнительных разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций. Об этом сообщают РИА Новости.

Целью законопроекта являются поправки в валютном законодательстве в соответствии с Налоговым кодексом РФ в пункте компенсации сумм налога гражданам иностранных государств при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Также законопроект отрегулирует порядок совершения резидентами валютных операций.

В случае окончательного принятия нового закона, всем юрлицам-резидентам будет предоставлено право без использования счетов в уполномоченных банках проводить операции с наличной иностранной валютой при оплате или возмещении расходов граждан, связанных со служебными командировками за пределы России. В таком же порядке будут проходить операции при погашении неизрасходованных авансов, выданных из-за таких командировок. Резиденты-физлица смогут получать наличные для таких целей без использования счетов в уполномоченных банках.

19 сентября Госдума в первом чтении приняла поправки в Налоговый кодекс РФ об освобождении от налога на доходы физических лиц средств, полученных гражданами от государства в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами.