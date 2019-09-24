Первому космонавту ОАЭ разрешили полет на МКС

Утвержден экипаж очередной экспедиции к МКС. Об этом сообщили в Роскосомсе во вторник, 24 сентября.

На орбиту отправятся российский космонавт Олег Скрипочка, американский астронавт Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Эмиратовец отправится назад на Землю уже 3 октября.

Запуск «Союза МС-15» запланирован на 25 сентября на 16.58 мск. Стыковка корабля с МКС произойдет в тот же день в 22.45.

Это будет последний полет ракеты «Союз-ФГ» и последний пуск с «Гагаринского старта» перед закрытием его на реконструкцию. Ракеты «Союз-ФГ» теперь заменит «Союз-2.1а».