Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал невыдачу виз США парламентариям РФ.

Как написал политик на странице в Twitter, российская делегация ехала на Генассамблею ООН не в гости, а на официальное мероприятие, которое было заранее запланировано. По словам члена Совфеда, это было продуманной акцией и особым случаем со стороны властей США.

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что не смог вовремя получить американскую визу США и не сможет участвовать в ГА ООН в Нью-Йорке, куда он должен был отправиться 24 сентября. Из-за этой ситуации заместителя посла США Барта Гормана вызвали в МИД России. Ситуацию также прокомментировали в Кремле.