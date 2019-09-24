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15:44   24 Сентября 2019
Россия

Пушков раскритиковал невыдачу виз США парламентариям РФ

Пушков раскритиковал невыдачу виз США парламентариям РФ

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал невыдачу виз США парламентариям РФ.

Как написал политик на странице в Twitter, российская делегация ехала на Генассамблею ООН не в гости, а на официальное мероприятие, которое было заранее запланировано. По словам члена Совфеда, это было продуманной акцией и особым случаем со стороны властей США.

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что не смог вовремя получить американскую визу США и не сможет участвовать в ГА ООН в Нью-Йорке, куда он должен был отправиться 24 сентября. Из-за этой ситуации заместителя посла США Барта Гормана вызвали в МИД России. Ситуацию также прокомментировали в Кремле.

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Автор: Ольга Воскресенская
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