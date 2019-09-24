ЦБ зафиксировал непрерывный рост вкладов в иностранной валюте с начала 2019 года

Доля вкладов россиян в иностранной валюте выросла до 21,5% в августе. Ранее рост составил всего лишь 0,4 процентного пункта, однако тенденция на увеличение сбережений в долларах и евро наблюдается с июля. Такие данные приводит Центробанк.

Эксперты News.ru объяснили, почему россияне предпочитают рублю доллар или евро, когда речь идет о сохранении накоплений.

С начала текущего года непрерывно растет объем вкладов в иностранной валюте. По мнению заместителя директора дирекции некредитных продуктов и дистанционных каналов банка ТКБ Натали Базалей, россияне испугались и все еще боятся высказываний политиков и экономистов, которые говорили о возможном запрете оборота наличных долларов, а также принудительной конвертации вкладов в валюте США.

«Всё это в совокупности толкало вкладчиков к решению о переводе рублёвых вкладов в валютные. В основном речь идёт о долларовых депозитах», — сказала она.

Она также рассказала, что для снижения интереса граждан к валютным вкладам банки сильно снижали ставки. Пока что они дошли до минимальных значений, отметила Базалей.

Так, главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович заявил, что валютные вклады все еще остаются популярным способом сохранения сбережений. За последний год граждане России смогли убедиться, что курс рубля далек от стабильности.