Беглов привлечет предпринимателей к помощи детским центрам

Губернатор Петербурга Александр Беглов во вторник, 24 сентября, в ходе заседания координационного совета правительства обсудил развитие системы попечительских советов города. По его словам, город привлечет предпринимателей, чтобы помочь детским центрам, передают «Невские новости».

«У нас не все большие промышленные кластеры подключаются к тому, чтобы помогать детям», — добавил Беглов.

Также петербургский глава напомнил, что в городе не так много центров для детей-сирот, поэтому за каждым нужно закрепить попечителей. Беглов подчеркнул необходимость создания соответствующих условий для детей, которые остались без родителей.