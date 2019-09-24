Могерини пообщалась со спецпосланником ООН в Ливии в кулуарах ГА ООН

Верховный представитель Евросоюза по безопасности и внешней политике Федерика Могерини обсудила со специальным посланником ООН в Ливии Гасаном Саламе ситуацию в африканской республике.

Могерини и Саламе поговорили о последних событиях в Ливии и усилиях по поиску решений кризиса. Спецпосланник ООН планирует выступить перед министрами иностранных дел стран ЕС на неформальной встрече по Ливии в кулуарах Генассамблеи ООН на этой неделе в Нью-Йорке.

Об этом сообщает итальянское агентство новостей AKI во вторник, 24 сентября.