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15:37   24 Сентября 2019
Весь мир

Могерини пообщалась со спецпосланником ООН в Ливии в кулуарах ГА ООН

Могерини пообщалась со спецпосланником ООН в Ливии в кулуарах ГА ООН

Верховный представитель Евросоюза по безопасности и внешней политике Федерика Могерини обсудила со специальным посланником ООН в Ливии Гасаном Саламе ситуацию в африканской республике.

Могерини и Саламе поговорили о последних событиях в Ливии и усилиях по поиску решений кризиса. Спецпосланник ООН планирует выступить перед министрами иностранных дел стран ЕС на неформальной встрече по Ливии в кулуарах Генассамблеи ООН на этой неделе в Нью-Йорке.

Об этом сообщает итальянское агентство новостей AKI во вторник, 24 сентября.

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Автор: Арсений Аскольский
#ливия #могерини #га оон

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