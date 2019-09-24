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15:26   24 Сентября 2019
Россия

Путин на совещании с правительством обсудит меры повышения доходов россиян

Путин на совещании с правительством обсудит меры повышения доходов россиян

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством обсудит дополнительные меры повышения доходов россиян. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Совещание с членами российского правительства состоится в предстоящую среду, 25 сентября. В рамках очередной встречи с кабмином президент обсудит тему дополнительных мер ускорения экономического роста и повышения доходов россиян. Кроме того, будут рассмотрены некоторые текущие вопросы.

Ранее заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев заявил, что не видит смысла в искусственном стимулировании роста доходов населения.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #экономика

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