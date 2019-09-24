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15:38   24 Сентября 2019
Весь мир

Француженка случайно узнала, что над ее плитой висел шедевр эпохи Возрождения

Француженка случайно узнала, что над ее плитой висел шедевр эпохи Возрождения

Старинную икону «Христос осмеянный» XIII века обнаружили в доме города Компьень, который располагается недалеко от Парижа, пишет The Guardian.

Как оказалось, работа флорентийского живописца Джованни Чимабуэ висела прямо над плитой в доме одной женщины. Она решила отнести картину оценщикам, где выяснилось ее происхождение. Специалисты оценили стоимость работы в шесть миллионов евро.

Искусствовед Эрик Туркин рассказал, что исследование подтвердило авторство Чимабуэ — учителя Джотто. Он также известен под именем Ченни де Пепо. Предполагается, что икона — часть масштабного диптиха из восьми работ, создание которого датируется 1280-м годом. Они посвящены страданиям и распятию Иисуса, а две из них и вовсе хранятся лондонской Национальной галерее.

Обнаруженный шедевр эпохи возрождения хотят выставить на аукционе Acteon в Санлисе 27 октября.

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Автор: Анна Манц
#франция #икона

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