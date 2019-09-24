Француженка случайно узнала, что над ее плитой висел шедевр эпохи Возрождения

Старинную икону «Христос осмеянный» XIII века обнаружили в доме города Компьень, который располагается недалеко от Парижа, пишет The Guardian.

Как оказалось, работа флорентийского живописца Джованни Чимабуэ висела прямо над плитой в доме одной женщины. Она решила отнести картину оценщикам, где выяснилось ее происхождение. Специалисты оценили стоимость работы в шесть миллионов евро.

Искусствовед Эрик Туркин рассказал, что исследование подтвердило авторство Чимабуэ — учителя Джотто. Он также известен под именем Ченни де Пепо. Предполагается, что икона — часть масштабного диптиха из восьми работ, создание которого датируется 1280-м годом. Они посвящены страданиям и распятию Иисуса, а две из них и вовсе хранятся лондонской Национальной галерее.

Обнаруженный шедевр эпохи возрождения хотят выставить на аукционе Acteon в Санлисе 27 октября.