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15:20   24 Сентября 2019
Россия

Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Москву

Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Москву

Глава Боливарианской республики Николас Мадуро приехал в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

В своем Twitter-аккаунте Мадуро сообщил, что прибыл в столицу России, чтобы укрепить позитивные, исторически сложившиеся отношения между двумя странами.

«Мы прибыли в российскую столицу, чтобы укрепить наши исторические и очень позитивные отношения, обмен и уважение между нашими народами. Братство, которое мы построили за эти годы, является фундаментальной осью для строительства процветающего будущего Венесуэлы», — написал президент Венесуэлы в своем Twitter.

Накануне визита венесуэльского лидера, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о повестке дня на встрече Путина и Мадуро. Главы обсудят двусторонние отношения и вмешательство во внутренние дела латиноамериканских стран. Помимо встречи с президентом РФ планируются переговоры с его командой и предпринимателями: Мадуро надеется найти новый стимул для сотрудничества двух стран в социальной, экономической и культурной сферах.

Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Москву

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #путин #политика #весь мир #венесуэла #мадуро

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