Беглов подарил сиротам из центра семейного воспитания сертификат на покупку спортинвентаря

Глава Петербурга Александр Беглов навестил воспитанников «Центра содействия семейному воспитанию № 4», которые остались без попечения родителей. Губернатор вручил центру сертификат на покупку спортивного инвентаря.

Беглов пообщался с детьми, узнал их планы на будущее. Ребята спросили у градоначальника, любит ли он сам играть в футбол.

«Играл, да, конечно, не так хорошо, как вы, я уже подзабыл», — ответил он.

Кроме того, Беглов осмотрел футбольное поле. Губернатору рассказали, что на территории центра появится спорткомплекс, пишут «Невские новости».

«Центр содействия семейному воспитанию № 4» находится в Выборгском районе Петербурга. Там же во вторник, 24 сентября, пройдет заседание координационного совета при правительстве Петербурга по вопросам попечительства в сфере соцзащиты, образования и здравоохранения.