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15:20   24 Сентября 2019
Россия

Беглов подарил сиротам из центра семейного воспитания сертификат на покупку спортинвентаря

Беглов подарил сиротам из центра семейного воспитания сертификат на покупку спортинвентаря

Глава Петербурга Александр Беглов навестил воспитанников «Центра содействия семейному воспитанию № 4», которые остались без попечения родителей. Губернатор вручил центру сертификат на покупку спортивного инвентаря.

Беглов пообщался с детьми, узнал их планы на будущее. Ребята спросили у градоначальника, любит ли он сам играть в футбол. 

«Играл, да, конечно, не так хорошо, как вы, я уже подзабыл», — ответил он.

Кроме того, Беглов осмотрел футбольное поле. Губернатору рассказали, что на территории центра появится спорткомплекс, пишут «Невские новости».

«Центр содействия семейному воспитанию № 4» находится в Выборгском районе Петербурга. Там же во вторник, 24 сентября, пройдет заседание координационного совета при правительстве Петербурга по вопросам попечительства в сфере соцзащиты, образования и здравоохранения.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов #сироты

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