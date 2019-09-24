Грета Тунберг жестко раскритиковала мировых лидеров в ООН за невнимание к климату

Активистка из Швеции Грета Тунберг, выступая на сессии ГА ООН, обвинила мировых лидеров в краже детства. Она также упрекнула мировое сообщество в отсутствии внимания к проблемам климатического и экологического характера.

В ходе выступления во вторник Грета заявила, что не должна находиться здесь, на саммите. Ей следовало быть в школе, отметила активистка.

«Вы украли мои мечты и мое детство своим пустословием», — сказала она.

Она подчеркнула, что многие люди страдают и умирают, разрушаются экосистемы. Человечество стоит на пороге массового вымирания, но все, что волнует политиков - это деньги и сказки про экономический рост.

«Как вы смеете», — бросила Грета.

Шестнадцатилетняя девушка сказала, что не верит политикам, заявляющим о понимании проблем с экологией. Также она раскритиковала идею снизить вдвое вредные выборы в атмосферу за десять лет, ведь тогда при вероятности 50% температура на Земле повысится на 1,5 градуса Цельсия, что спровоцирует непоправимые изменения климата.

«Молодежь начинает понимать ваше предательство. Взоры всех грядущих поколений устремлены на вас. И если вы подведете нас, обещаю, мы не простим», — сказала она.

Девушка отметила, что наконец-то мир просыпается, «хотят того политики или нет».