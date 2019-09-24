Роскомнадзор приступил к монтажу оборудования на сетях для надежного Рунета

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил во вторник, что ведомство начало тестировать оборудование, предназначенное для реализации закона об обеспечения устойчивости русскоязычного сегмента интернета – Рунета.

Тестирование оборудования завершится к середине октября, добавил Жаров в кулуарах форума «Спектр-2019».

«В настоящее время осуществляется монтаж оборудования на сетях основных операторов связи, и мы с конца сентября в течение нескольких недель будем его тестировать», - сообщил глава Роскомнадзора.

Также он добавил, что тестирование, как и заявлялось изначально, будет проводится осторожно, в тесном сотрудничестве с операторами связи. Изначально будет проводится техническая проверка – как новое оборудование влияет на трафик, или влияет-ли оно на него, продолжают ли все сервисы работать. Затем тестирование перейдет в боевой режим.