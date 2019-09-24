Лекторы Центра Сахарова учили митингующую «оппозицию» противостоять Росгвардии и ОМОНу

Корреспонденты телеканала НТВ опубликовали кадры, на которых митингующих Сахаровского центра учат правильно с их точки зрения действовать на несогласованных акциях. В рамках фильма-расследования «Кураторы и провокаторы» рассказывается, как спонсорами Сахаровского центра в Москве являются западные организации, например, МИД Великобритании и другие.

Для обучающихся велись специальные лекции и практические занятия, где им в форме ролевых игр рассказывали, как вести себя на митингах. Для подготовки «оппозиции» в Центре есть специальные дубинки и форма сотрудников полиции, чтобы лучше можно было вжиться в роль.

На кадрах видно, как молодежь учат оказывать сопротивление полиции, кричать лозунги, не бояться столкновений с представителями Росгвардии и ОМОНом. Цель поведения молодежи на митингах понятна: чем больше шума удастся создать, тем интереснее в прозападных СМИ будут смотреться снимки с несогласованных мероприятий.

Лекторы в Центре Сахарова рассказывают о самопожертвовании и о том, что у «оппозиции» стоит выбор стать «самураем» и бороться с «проклятой системой». При этом об ответственности за участие в несогласованных митингах не рассказывают или говорят мало и неубедительно, поэтому молодежь не боится реальных сроков за провокации на акциях. По мнению экспертов, Сахаровский центр ведет курсы, являющиеся противоправными.