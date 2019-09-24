В ОДКБ прокомментировали декларацию США и Польши о военном сотрудничестве

Ответные меры Генштаба ВС РФ на совместную военную декларацию США и Польши будут симметричными, заявил на брифинге начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров.

«США подталкивают к милитаризации европейские страны. Уверен, что реакция и меры Генштаба по договору между Польшей и США будут симметричными и адекватными», — сказал Сидоров.

Накануне президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве. По словам Трампа, Вашингтон будет сотрудничать с Варшавой «в различных военных областях». Также США перебросят в Польшу дополнительный военный контингент из других стран Европы.