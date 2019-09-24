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14:55   24 Сентября 2019
Россия

Убийца Круга боялся мести

Убийца Круга боялся мести

Убийца Михаила Круга — бандит из Твери —Дмитрий Веселов перед смертью рассказал о преступлении близким и говорил, что боится мести. Об этом сообщил глава отдела по расследованию особо важных дел тверского главка СК РФ Шихбалу Амирсеидова.

По словам следователя, Веселов перед перед смертью раскрыл подробности убийства. Другой участник налета на дом музыканта, бандит Александр Агеев, который написал явку с повинной, «лишь подтвердил ситуацию». СК к тому времени уже выяснило детали случившегося.

Популярного русского шансонье и Михаила Круга (Воробьева) убили в собственном доме в Твери в ночь на 1 июля 2002 года. Кроме него, в коттедже были жена, теща и дети. СК выяснил, что Круга застрелил член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#ск рф

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