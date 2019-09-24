ДНР готова обменяться с Украиной пленными по формуле «50 на 88​​​​​​​​»

Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика готова пойти на обмен пленным с Украиной, сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова 24 сентября.

«Нами установлено на территории Украины 88 человек, у нас есть дополнительные запросы на украинскую сторону, они еще их отрабатывают. Украинской стороне мы подтвердили сейчас 50 человек, и мы готовы полностью к обмену», — уточнила она.

На последнем раунде переговоров по Донбассу, которые состоялись в Минске 18 сентября, стороны сверили списки пленных. Более того, по словам омбудсмена, киевская сторона поприветствовала идею о прекращении уголовного преследования после процедуры обмена.

«Соответственно, сейчас мы ждем письменные гарантии того, что этот алгоритм будет исполнен в последующем», — добавила Морозова.

Стоит отметить, что последний обмен пленными между самопровозглашенными республиками и Киевом был в декабре 2017 года. Тогда стороны обусловились продолжить работать в этом направлении.