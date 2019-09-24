Парламент Британии восстановит работу 25 сентября

Парламент Великобритании возобновит работу в среду, 25 сентября. Об этом сообщил спикер палаты общин Джон Беркоу.

Работа начнется с заседания парламентариев. Они рассмотрят вопросы работы министерств, а также несколько документов, требующих решения. Премьер страны Борис Джонсон не будет присутствовать на заседании, поскольку он находится в Нью-Йорке.

Беркоу назвал решение о приостановке работы парламента попыткой помешать депутатам держать под контролем действия властей в критическое для страны время.

Ранее Верховный суд признал незаконным решение Джонсона о приостановке работы парламента до 14 октября. Согласно вердикту суда, работа парламента не считается приостановленной, парламентарии могут возобновить работу в любое удобное для них время.