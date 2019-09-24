Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Киеву ответили в Крыму на предложение об установлении морских границ

Киеву ответили в Крыму на предложение об установлении морских границ

Медведев включил Беглова в состав Морской коллегии при правительстве РФ

Медведев включил Беглова в состав Морской коллегии при правительстве РФ
ДНР готова обменяться с Украиной пленными по формуле «50 на 88​​​​​​​​»

ДНР готова обменяться с Украиной пленными по формуле «50 на 88​​​​​​​​»

 Киев не ищет возможности возвращения кораблей, оставшихся в Крыму

Киев не ищет возможности возвращения кораблей, оставшихся в Крыму
Парламент Британии восстановит работу 25 сентября

Парламент Британии восстановит работу 25 сентября

 Лавров, выступая в ГА ООН, затронет тему отказа в визах США российским делегатам

Лавров, выступая в ГА ООН, затронет тему отказа в визах США российским делегатам
Киеву ответили в Крыму на предложение об установлении морских границ

Киеву ответили в Крыму на предложение об установлении морских границ

Медведев включил Беглова в состав Морской коллегии при правительстве РФ

Медведев включил Беглова в состав Морской коллегии при правительстве РФ
ДНР готова обменяться с Украиной пленными по формуле «50 на 88​​​​​​​​»

ДНР готова обменяться с Украиной пленными по формуле «50 на 88​​​​​​​​»

 Киев не ищет возможности возвращения кораблей, оставшихся в Крыму

Киев не ищет возможности возвращения кораблей, оставшихся в Крыму
Парламент Британии восстановит работу 25 сентября

Парламент Британии восстановит работу 25 сентября

 Лавров, выступая в ГА ООН, затронет тему отказа в визах США российским делегатам

Лавров, выступая в ГА ООН, затронет тему отказа в визах США российским делегатам
14:56   24 Сентября 2019
Весь мир

Парламент Британии восстановит работу 25 сентября

Парламент Британии восстановит работу 25 сентября

Парламент Великобритании возобновит работу в среду, 25 сентября. Об этом сообщил спикер палаты общин Джон Беркоу. 

Работа начнется с заседания парламентариев. Они рассмотрят вопросы работы министерств, а также несколько документов, требующих решения. Премьер страны Борис Джонсон не будет присутствовать на заседании, поскольку он находится в Нью-Йорке.

Беркоу назвал решение о приостановке работы парламента попыткой помешать депутатам держать под контролем действия властей в критическое для страны время.

Ранее Верховный суд признал незаконным решение Джонсона о приостановке работы парламента до 14 октября. Согласно вердикту суда, работа парламента не считается приостановленной, парламентарии могут возобновить работу в любое удобное для них время.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#британия #политика #джонсон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...