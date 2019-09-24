Лавров, выступая в ГА ООН, затронет тему отказа в визах США российским делегатам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров включит в свою речь на генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке упоминание о ситуации с недопуском в США российских дипломатов, которым отказали в американской визе.

Об этом во вторник сообщил председатель Международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

«Я разговаривал сегодня в аэропорту с Сергеем Викторовичем (Лавровым). Он сказал, что обязательно эта тема найдет свое отражение в его выступлении с трибуны ООН», - сообщил он.

Ранее во вторник свое возмущение по поводу недопуска части российской делегации на Генеральную ассамблею ООН высказали в Кремле и в МИД РФ.