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14:43   24 Сентября 2019
Россия

ЦБ РФ должен внимательнее наблюдать за внедрением механизма эскроу-счетов, считает Путин

ЦБ РФ должен внимательнее наблюдать за внедрением механизма эскроу-счетов, считает Путин

Российскому Центробанку нужно внимательнее наблюдать за внедрением механизма эскроу-счетов, считает президент РФ Владимир Путин. Во время встречи с главой ведомства Эльвирой Набиуллиной Путин уточнил, что эти вопросы нужно регулярно обсуждать и следить за ними.

В ходе встречи Набиуллина заявила, что процесс перехода идет не без проблем, так как он сложный и регулятору приходится его постоянно сопровождать. Путин поручил Набиуллиной внимательнее наблюдать за переходом застройщиков на систему проектного финансирования с использованием эскроу-счетов Путин уверен, что необходима координация этой работы со стороны финансовых учреждений, федеральных, региональных и местных властей. При этом Путин отметил, что российские регионы нуждаются в поддержке, если у них самих не хватает на это ресурсов.

ЦБ РФ должен внимательнее наблюдать за внедрением механизма эскроу-счетов, считает Путин

С июля текущего года застройщики РФ больше не имеют возможности привлекать средства дольщиков напрямую. Деньги находятся на специальных банковских счетах, а строительство идет при поддержке банковских кредиторов. Деньги дольщиков попадут в руки застройщикам лишь в том случае, когда они сдадут объект в эксплуатацию и сделают на него все необходимые документы.

Ранее стало известно о встрече президента РФ Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, которая состоится в Москве.

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Автор: Ольга Воскресенская
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