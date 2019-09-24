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14:39   24 Сентября 2019
Россия

Новый слоган IKEA возмутил Милонова из-за ассоциации с концлагерем

Новый слоган IKEA возмутил Милонова из-за ассоциации с концлагерем

Новый слоган торговой сети IKEA, который звучит как «Каждому свое», хоть и не нарушает закон, но является некорректным, заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«Suum cuique [«Каждому свое» в переводе на латиницу] является латинским выражением, это старая фраза, однако в нынешнем прочтении она получила ассоциацию с Бухенвальдом», — заметил парламентарий.

Напомним, что такую надпись, только на немецком языке — Jedem das Seine, сделали нацисты на входе в концентрационный лагерь Бухенвальд.

Новый слоган IKEA возмутил Милонова из-за ассоциации с концлагерем

Милонов также сравнил ее с историей свастики. Изначально этот графический символ носил позитивную характеристику. В частности, он означает благополучие. Однако мировая история 20-го века, а именно фашисты и Вторая мировая война, очернили его. Депутат призвал торговую сеть, которая пропагандирует лаконичность, одуматься и отказаться от нововведения.

«Не надо объявлять войну табуреткам и какой-то тумбочке «квикмик», — шутливо подчеркнул он.

Новый слоган IKEA возмутил Милонова из-за ассоциации с концлагерем 

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Автор: Анна Манц
#милонов #ikea #концлагерь #слоган

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