Новый слоган IKEA возмутил Милонова из-за ассоциации с концлагерем 

Новый слоган торговой сети IKEA, который звучит как «Каждому свое», хоть и не нарушает закон, но является некорректным, заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«Suum cuique [«Каждому свое» в переводе на латиницу] является латинским выражением, это старая фраза, однако в нынешнем прочтении она получила ассоциацию с Бухенвальдом», — заметил парламентарий.

Напомним, что такую надпись, только на немецком языке — Jedem das Seine, сделали нацисты на входе в концентрационный лагерь Бухенвальд.

Милонов также сравнил ее с историей свастики. Изначально этот графический символ носил позитивную характеристику. В частности, он означает благополучие. Однако мировая история 20-го века, а именно фашисты и Вторая мировая война, очернили его. Депутат призвал торговую сеть, которая пропагандирует лаконичность, одуматься и отказаться от нововведения.