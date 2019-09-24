Медведев включил Беглова в состав Морской коллегии при правительстве РФ

Премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник, 24 сентября, обновил состав Морской коллегии при правительстве, включив в нее губернатора Петербурга Александра Беглова. Соответствующее распоряжение обнародовали на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в коллегию включили 12 новых участников, среди которых, помимо петербургского главы, значатся генеральный директор «Росгеологии» Сергей Горьков, глава Якутии Айсен Николаев, главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов, заместитель министра энергетики Павел Сорокин и другие.

Документом также исключены из состава Морской коллегии 11 человек, в том числе экс-глав ряда регионов.