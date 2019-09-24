Медведев включил Беглова в состав Морской коллегии при правительстве РФ
Премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник, 24 сентября, обновил состав Морской коллегии при правительстве, включив в нее губернатора Петербурга Александра Беглова. Соответствующее распоряжение обнародовали на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, в коллегию включили 12 новых участников, среди которых, помимо петербургского главы, значатся генеральный директор «Росгеологии» Сергей Горьков, глава Якутии Айсен Николаев, главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов, заместитель министра энергетики Павел Сорокин и другие.
Документом также исключены из состава Морской коллегии 11 человек, в том числе экс-глав ряда регионов.
Петербург: главное за неделю (16.09 - 22.09.2019) https://t.co/l4fsnvue04— Санкт-Петербург (@gov_spb) 23 сентября 2019 г.