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14:29   24 Сентября 2019
Россия

МВД выявило пропагандирующих насилие в школах вербовщиков

МВД выявило пропагандирующих насилие в школах вербовщиков

МВД выявило более 29 лиц, которые занимались вербовкой несовершеннолетних в социальные группы, одобряющих насилие в школах. Об этом 24-го сентября, во вторник, заявил замначальника главного управления по противодействию экстремизму ведомства Владимир Макаров, пишет РИА Новости.

Макаров 24-го сентября выступил на пленарном заседании всероссийского форума «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде».

«Уже 29 вербовщиков в такие социальные группы выявлены и обезврежены», — сказал он. 

Он подчеркнул, что речь идет об участниках групп, которые пропагандируют скулшутинг и кибербуллинг. Кроме этого, в МВД есть специальные группы, которые созданы для противодействия таким вербовщикам. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #вербовка

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