МВД выявило пропагандирующих насилие в школах вербовщиков

МВД выявило более 29 лиц, которые занимались вербовкой несовершеннолетних в социальные группы, одобряющих насилие в школах. Об этом 24-го сентября, во вторник, заявил замначальника главного управления по противодействию экстремизму ведомства Владимир Макаров, пишет РИА Новости.

Макаров 24-го сентября выступил на пленарном заседании всероссийского форума «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде».

«Уже 29 вербовщиков в такие социальные группы выявлены и обезврежены», — сказал он.

Он подчеркнул, что речь идет об участниках групп, которые пропагандируют скулшутинг и кибербуллинг. Кроме этого, в МВД есть специальные группы, которые созданы для противодействия таким вербовщикам.