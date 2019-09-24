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14:23   24 Сентября 2019
Россия

Кабмин увеличил субсидии НКО на 84 миллиона рублей на молодежную политику

Кабмин увеличил субсидии НКО на 84 миллиона рублей на молодежную политику

Правительство РФ во вторник, 24 сентября, увеличило субсидии некоммерческим организациям в 2019 году почти на 84 миллиона рублей, чтобы реализовать задачи государственной молодежной политики. Постановление обнародовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в 2019 году НКО получат государственную поддержку на реализацию задач молодежной политики в размере 283,77 миллиона рублей против ранее заявленных 199,8 миллиона рублей​​​. Увеличения коснутся выплат организациям, которые следят за распространением в информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет, данных, «склоняющих или побуждающих детей к совершению действий, которые представляют угрозу жизни и здоровью».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #правительство #общество #нко

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