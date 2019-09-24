Кабмин увеличил субсидии НКО на 84 миллиона рублей на молодежную политику

Правительство РФ во вторник, 24 сентября, увеличило субсидии некоммерческим организациям в 2019 году почти на 84 миллиона рублей, чтобы реализовать задачи государственной молодежной политики. Постановление обнародовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в 2019 году НКО получат государственную поддержку на реализацию задач молодежной политики в размере 283,77 миллиона рублей против ранее заявленных 199,8 миллиона рублей​​​. Увеличения коснутся выплат организациям, которые следят за распространением в информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет, данных, «склоняющих или побуждающих детей к совершению действий, которые представляют угрозу жизни и здоровью». Установлен новый механизм господдержки российских машиностроителей для снижения затрат на транспортировку продукции https://t.co/7S6UbmPHxH — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 24 сентября 2019 г.