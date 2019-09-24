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14:25   24 Сентября 2019
Россия

Глава Росгидромета назвал погодные условия 2019 года тяжелыми

Глава Росгидромета назвал погодные условия 2019 года тяжелыми

Погода в текущем году для России оказалась тяжелой, заявил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко на пресс-конференции 24 сентября.

«Аномальные дожди. Дальний Восток заливало два месяца», — уточнил он.

Действительно, этим летом многие регионы России подверглись не одной волне сильнейших паводков. Например, в Иркутской области первое наводнение зафиксировали в конце июня. Из-за инцидента погибли 25 человек, еще шесть остаются пропавшими без вести. Была разрушена инфраструктура, социальные объекты и тысячи жилых домов.

В последнем месяце лета разлилась река Амур, что вновь привело к подтоплению. Уже в сентябре прошел тайфун «Линлин», принесший дожди, что поспособствовало резкому подъему воды в русле.

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Автор: Анна Манц
#погода #росгидромет #паводки

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