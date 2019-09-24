Заявление Эстонии о нарушении границ опровергли в Минобороны РФ

Министерство обороны РФ заявило, что российский самолет не нарушал границы Эстонии во время полета над нейтральными водами Балтийского моря.

Ранее в Главном штабе Сил обороны Эстонии сообщили об истребителе Су-34 Воздушно-космических сил России, якобы нарушившем воздушную границу республики. В российском оборонном министерстве утверждают, что перелет в Калининградскую область проходил по заранее согласованному маршруту над нейтральными водами Балтийского моря.

«Перелет проходил по заранее согласованному маршруту. В процессе полета экипаж российского самолета постоянно находился на связи, в том числе с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения», — говорится в сообщении», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Также в военном ведомстве подчеркнули, что никаких претензий к полету российского самолета изначально не предъявлялось. Последовавшие спустя сутки после полета заявления эстонской стороны в министерстве назвали «запоздалой попыткой привлечь необоснованное внимание и вызывают недоумение».

Сегодня экипажи истребителей МиГ-31БМ вместе с расчетами ЗРК С-300 и С400, участвовавшие в учениях «Центр-2019» на полигоне в Астраханской области, вернулись на боевое дежурство в Поволжье, Сибирь и на Урал.