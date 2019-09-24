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14:28   24 Сентября 2019
Весь мир

Британская оппозиция призвала к немедленной отставке Бориса Джонсона

Британская оппозиция призвала к немедленной отставке Бориса Джонсона

Оппозиционные партии Британии потребовали немедленной отставки премьера страны Бориса Джонсона после того, как Верховный суд признал незаконным приостановку работы парламента. 

Глава парламентской фракции Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд заявил, что парламентарии хотят как можно скорее вернуться к работе, а Джонсон должен покинуть пост главы правительства. Его поддержали представили партии Уэльса, партии «зеленых» и лейбористы.

Лидер либдемов Джо Суинсон заявила, что Джонсон «дезинформировал королеву и всю страну, он незаконно заставил молчать представителей народа».

Ранее премьер Британии объявил о закрытии парламента с 10 сентября до 14 октября. По его словам, правительству необходимо представить свою новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу. Многие обвинили Джонсона в намерении провести 31 октября Brexit без сделки, а также в сокрытии связанной с этим информации.

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Автор: Виктория Разумовская
#brexit #британия #политика #джонсон

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