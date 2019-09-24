Более ста человек ищут семью с детьми, пропавшую в красноярской тайге

Семья из четырех человек – муж с женой и двое их детей – пропали в тайге в Тюхтенском районе Красноярского края в воскресенье 22 сентября.

На поиски пропавших людей отправились сотрудники МЧС, представители полиции и волонтеры – всего более ста человек, об этом во вторник сообщает главное управление регионального МЧС.

«Незамедлительно были организованы поисковые группы, в состав которых вошли 125 сотрудников полиции из ближайших районов, а также сотрудники МЧС, и волонтеры», - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что одновременно с поисками, устанавливается круг лиц, видевших семью перед исчезновением или общавшихся с кем-нибудь из них.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве в связи с исчезновением 49-летнего мужчины, его 46-летней жены и двух их общих детей, которые отправились в лес за шишками 22 сентября.