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15:15   24 Сентября 2019
Россия

ВЦИОМ назвал незаконные митинги в Москве разрушительными для туризма

ВЦИОМ назвал незаконные митинги в Москве разрушительными для туризма

Незаконные митинги, прошедшие в Москве летом, разрушают туристическую привлекательность столицы, считает директор по работе с органами государственной власти организации ВЦИОМ Кирилл Родин

«Эти акции не привлекают туристический поток. Они оказываются, будем честными, достаточно разрушительными для туристической инфраструктуры города. Мы прекрасно знаем, что достаточно значимый сегмент экономики составляет туристический поток. И если говорить относительно Москвы, то здесь возрастает достаточно серьезно зарубежный туристический поток. Когда на тех или иных территориях проявляются различные формы беспорядка, то это ведёт только к сокращению туристического потока»,  — сказал Родин.  

В июле и августе в Москве прошло несколько незаконных митингов, организованных незарегистрированными кандидатами в депутаты в Мосгордуму. В регистрации им отказали, так как в подписных листах обнаружили многочисленные подделки, включая подписи умерших людей, а также проблемы со справками о заграничной недвижимости. 

В начале сентября Коптевский суд Москвы удовлетворил иск «Мосгортранса» к организаторам незаконной акции. Компания потребовала возместить 1 218 591 рубль за простой транспорта. Также иски в суд подали ГБУ Москвы «Автомобильные дороги», ГУП «Московский метрополитен», несколько предпринимателей — владельцы ресторанов и такси. 

 

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Автор: Мария Владимирова
#москва #россия #туризм #вциом #общество #митинги

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