ГУ МЧС по Москве призвал родителей объяснить детям правила пожарной безопасности

Дети не соблюдают правила пожарной безопасности и не понимают степень опасности игр с огнем, столичное МЧС обеспокоено этим фактом. Такое заявление сделал врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по столице Александр Бобров.

По его словам, одна из частых причин пожаров — отсутствие понимания у детей степени опасности игр с огнем.

«Из-за незнания правил пожарной безопасности, невнимательного отношения к досугу детей, на первый взгляд незначительная шалость приводит к трагичным последствиям», — сказал он.

Бобов подчеркнул, что московский главк МЧС делает все возможное для поднятия культуры безопасности среди детей. Он добавил, что решение этого острого вопроса стоит не только перед ними, но и перед школами и родителями.

Представитель МЧС сообщил, что родители обязаны объяснить детям правила пожарной безопасности, а также рассказать о последствиях неразумного обращения с огнем. Дети должны понимать, что играть со спичками, петардами и зажигалками очень опасно. Он призвал не оставлять маленьких детей дома одних, убирать все опасные предметы, из-за которых может произойти пожар. .