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14:06   24 Сентября 2019
Россия

ГУ МЧС по Москве призвал родителей объяснить детям правила пожарной безопасности

ГУ МЧС по Москве призвал родителей объяснить детям правила пожарной безопасности

Дети не соблюдают правила пожарной безопасности и не понимают степень опасности игр с огнем, столичное МЧС обеспокоено этим фактом. Такое заявление сделал врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по столице Александр Бобров. 

По его словам, одна из частых причин пожаров — отсутствие понимания у детей степени опасности игр с огнем. 

«Из-за незнания правил пожарной безопасности, невнимательного отношения к досугу детей, на первый взгляд незначительная шалость приводит к трагичным последствиям», — сказал он.

Бобов подчеркнул, что московский главк МЧС делает все возможное для поднятия культуры безопасности среди детей. Он добавил, что решение этого острого вопроса стоит не только перед ними, но и перед школами и родителями. 

Представитель МЧС сообщил, что родители обязаны объяснить детям правила пожарной безопасности, а также рассказать о последствиях неразумного обращения с огнем. Дети должны понимать, что играть со спичками, петардами и зажигалками очень опасно. Он призвал не оставлять маленьких детей дома одних, убирать все опасные предметы, из-за которых может произойти пожар. .

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Автор: Софья Белоцерковская
#мчс #россия #общество

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