Песков заявил о недопустимости переоценки статуса незаконных митингов в Москве
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал незаконные акции, которые захлестнули Москву этим летом. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 24 сентября.
Он подчеркнул, что это были «несанкционированные акции в нарушение действующего закона» и здесь нечего переоценивать.
«Это факт, который можно только констатировать… Все остальное – это, скажем так, тема для судебных решений и разбирательств», — сказал Песков.