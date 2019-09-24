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 Киеву ответили в Крыму на предложение об установлении морских границ

Киеву ответили в Крыму на предложение об установлении морских границ

ДНР готова обменяться с Украиной пленными по формуле «50 на 88​​​​​​​​»

ДНР готова обменяться с Украиной пленными по формуле «50 на 88​​​​​​​​»

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13:50   24 Сентября 2019
Россия

Песков заявил о недопустимости переоценки статуса незаконных митингов в Москве

Песков заявил о недопустимости переоценки статуса незаконных митингов в Москве

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал незаконные акции, которые захлестнули Москву этим летом. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 24 сентября.

Он подчеркнул, что это были «несанкционированные акции в нарушение действующего закона» и здесь нечего переоценивать.

«Это факт, который можно только констатировать… Все остальное – это, скажем так, тема для судебных решений и разбирательств», — сказал Песков.

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Автор: Анна Манц
#москва #песков #митинги

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