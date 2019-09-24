Песков заявил о недопустимости переоценки статуса незаконных митингов в Москве

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал незаконные акции, которые захлестнули Москву этим летом. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 24 сентября.

Он подчеркнул, что это были «несанкционированные акции в нарушение действующего закона» и здесь нечего переоценивать.