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14:00   24 Сентября 2019
Весь мир

Решение Джонсона о приостановке работы парламента Британии признали незаконным

Решение Джонсона о приостановке работы парламента Британии признали незаконным

Верховный суд Великобритании постановил, что инициированная премьер-министром королевства Борисом Джонсоном приостановка работы парламента была незаконной.

«Решение просить королеву о пророгации парламента было незаконным», — произнесла председатель суда баронесса Бренда Хейл.

Стоит отметить, что слушания по данному делу длились три дня. Джонсон находится под угрозой серьезных потерь очков репутации и даже увольнения с поста.

Решение Джонсона о приостановке работы парламента Британии признали незаконным

Напомним, ранее королева Британии Елизавета II позволила премьеру закрыть парламент с 10 сентября по 14 октября. Как объяснил Джонсон, правительству необходимо представить новый курс и начать реализовывать программу по внутренней политике.

Общество негативно восприняло новость, так же как и политики. Парламентарии уверены, что глава обманул королеву, а также хочет «развести» Великобританию и Европейский союз без сделки, то есть по сценарию «жесткого» brexit.

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Автор: Анна Манц
#британия #джонсон #парламент #верховный суд

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