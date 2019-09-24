Решение Джонсона о приостановке работы парламента Британии признали незаконным

Верховный суд Великобритании постановил, что инициированная премьер-министром королевства Борисом Джонсоном приостановка работы парламента была незаконной.

«Решение просить королеву о пророгации парламента было незаконным», — произнесла председатель суда баронесса Бренда Хейл.

Стоит отметить, что слушания по данному делу длились три дня. Джонсон находится под угрозой серьезных потерь очков репутации и даже увольнения с поста.

Напомним, ранее королева Британии Елизавета II позволила премьеру закрыть парламент с 10 сентября по 14 октября. Как объяснил Джонсон, правительству необходимо представить новый курс и начать реализовывать программу по внутренней политике.

Общество негативно восприняло новость, так же как и политики. Парламентарии уверены, что глава обманул королеву, а также хочет «развести» Великобританию и Европейский союз без сделки, то есть по сценарию «жесткого» brexit.