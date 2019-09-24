Песков заявил, что РФ уделяет внимание проблемам экологии, которые волнуют Грету Тунберг

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международная политика России учитывает те экологические проблемы, которые подняла юная эко-активистка из Швеции Грета Тунберг. Об этом пишет ФАН.

«Вы знаете, что наша страна подписала и присоединилась к соответствующим международным документам, речь идет и о парижской конвенции, поэтому уделяется много внимания и вопросам экономики, и вопросам экологии, и вопросам изменения климата», — сказал Песков.

Экология, по его словам, является отдельным направлением нацпроектов. Россия много внимания уделяет этой теме.

Песков подчеркнул, что постановка вопроса оправдана. Главное, по его мысли, чтобы с самой Гретой все было нормально. Чтобы детский организм выдержал такой стресс, как выступление в ООН.