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ДНР готова обменяться с Украиной пленными по формуле «50 на 88​​​​​​​​»

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13:58   24 Сентября 2019
Россия

Песков заявил, что РФ уделяет внимание проблемам экологии, которые волнуют Грету Тунберг

Песков заявил, что РФ уделяет внимание проблемам экологии, которые волнуют Грету Тунберг

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международная политика России учитывает те экологические проблемы, которые подняла юная эко-активистка из Швеции Грета Тунберг. Об этом пишет ФАН.

«Вы знаете, что наша страна подписала и присоединилась к соответствующим международным документам, речь идет и о парижской конвенции, поэтому уделяется много внимания и вопросам экономики, и вопросам экологии, и вопросам изменения климата», — сказал Песков.

Экология, по его словам, является отдельным направлением нацпроектов. Россия много внимания уделяет этой теме. 

Песков подчеркнул, что постановка вопроса оправдана. Главное, по его мысли, чтобы с самой Гретой все было нормально. Чтобы детский организм выдержал такой стресс, как выступление в ООН.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #песков #оон #экология

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