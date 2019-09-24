С-300, С-400 и МиГ-31 вернулись на боевое дежурство после учений «Центр-2019»

Расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300, С-400 и экипажи истребителей МиГ-31БМ, которые участвовали в маневрах «Центр-2019» на полигоне в Астраханской области, вернулись на боевое дежурство в Поволжье, Сибирь и на Урал.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального федерального округа во вторник, 24 сентября.

«Боевые расчеты С-300 и С-400 после проведения регламентных работ на технике отработали задачи маскировки позиций и приступили к несению боевого дежурства», — говорится в сообщении.

Летный состав истребителей- МиГ-31БМ, дислоцированных в Прикамье также вернулись в места постоянной дислокации. Расчеты С-300 и С-400 на учениях отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника.

В главных военных маневрах РФ «Центр-2019» участвовали около 128 тысяч военных из РФ, КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российскую крылатую ракету «Калибр» доработали по итогам применения в Сирии. По словам министра, глава государства Владимир Путин лично поручил доработать характеристики «Калибра».

Раньше для загрузки полетного задания в ракету «требовалось столько времени, что цель могла уйти». Шойгу подчеркнул, что сейчас время загрузки в «Калибр» кратно уменьшилось.

Министр обороны также отметил, что все подразделения российской армии в настоящий момент находятся в постоянной готовности. Кроме того,