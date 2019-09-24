Российскому послу вручили ноту в связи с пролетом Су-34 над Эстонией

Посол РФ Александр Петров получил ноту МИД Эстонии, потому что российский военный самолет СУ-34 якобы нарушил воздушное пространство этой страны. Об этом 24-го сентября, во вторник, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипредставительстве.

«Посольство РФ подтверждает приглашение посла России в МИД Эстонии, где ему была передана нота с сообщением о том, что, по информации эстонской стороны, российский самолет Су-34 нарушил воздушное пространство Эстонии», — цитирует агентство слова представителя ведомства.

Ранее стало известно, что Генштаб Сил обороны обвинил Россию в нарушении воздушного пространства — самолет Су-34 якобы вечером находился менее минуты на территории Эстонии, но у него был отключен транспондер, а полетный план не был предоставлен. Также Генштаб отметил, что воздушное судное не вступало в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии.