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13:40   24 Сентября 2019
Россия

Российскому послу вручили ноту в связи с пролетом Су-34 над Эстонией

Российскому послу вручили ноту в связи с пролетом Су-34 над Эстонией

Посол РФ Александр Петров получил ноту МИД Эстонии, потому что российский военный самолет СУ-34 якобы нарушил воздушное пространство этой страны. Об этом 24-го сентября, во вторник, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипредставительстве. 

«Посольство РФ подтверждает приглашение посла России в МИД Эстонии, где ему была передана нота с сообщением о том, что, по информации эстонской стороны, российский самолет Су-34 нарушил воздушное пространство Эстонии», — цитирует агентство слова представителя ведомства. 

Ранее стало известно, что Генштаб Сил обороны обвинил Россию в нарушении воздушного пространства — самолет Су-34 якобы вечером находился менее минуты на территории Эстонии, но у него был отключен транспондер, а полетный план не был предоставлен. Также Генштаб отметил, что воздушное судное не вступало в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #су-34 #общество

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