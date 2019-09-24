Кремль осудил отказ США выдать визы членам российской делегации на ГА ООН

Кремль назвал неприемлемыми действия властей США, которые отказали в визах десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Об этом пишет ФАН.

«Это прямое нарушение обязательств Вашингтоном, ибо речь идет не о двустороннем визите, речь идет о визите российской делегации на Генассамблею ООН», — подчеркнул Песков.

Он пояснил, что Штаты предоставляют свою территорию штаб-квартире ООН. Единственное, что они могут сделать, это ограничить пребывание члена российской делегации одним городом Нью-Йорк. Иные рестрикции Вашингтон вводить не может.

Сложившаяся ситуация требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы, а также со стороны ООН. Дипломаты работают над этим вопросом.