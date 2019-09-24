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13:34   24 Сентября 2019
Россия

Кремль осудил отказ США выдать визы членам российской делегации на ГА ООН

Кремль осудил отказ США выдать визы членам российской делегации на ГА ООН

Кремль назвал неприемлемыми действия властей США, которые отказали в визах десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Об этом пишет ФАН.

«Это прямое нарушение обязательств Вашингтоном, ибо речь идет не о двустороннем визите, речь идет о визите российской делегации на Генассамблею ООН», — подчеркнул Песков.

Он пояснил, что Штаты предоставляют свою территорию штаб-квартире ООН. Единственное, что они могут сделать, это ограничить пребывание члена российской делегации одним городом Нью-Йорк. Иные рестрикции Вашингтон вводить не может. 

Сложившаяся ситуация требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы, а также со стороны ООН. Дипломаты работают над этим вопросом.

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Автор: Виктория Разумовская
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