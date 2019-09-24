Киев не ищет возможности возвращения кораблей, оставшихся в Крыму

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, то в Киеве не планируют заниматься возвращением военных кораблей, которые остались в крымских портах после воссоединения полуострова с Россией.

Об этом Загороднюк заявил в интервью Би-би-си. В частности, отвечая на вопрос журналистов о том, заберет ли Украина свою технику, вооружение и военные корабли, оставшиеся в Крыму, глава Минобороны ответил:

«В нашей стратегии мы не рассчитываем на такой сценарий».

При этом Загороднюк отметил, что Киев ведет с российской стороной переговоры о возвращении трех кораблей, которые были задержаны пограничниками в ходе инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Однако прогресса в этих переговорах пока нет, добавил он

Напомним: после того, как Крым по итогам всенародного референдума вошел в состав Российской Федерации, в портах полуострова остались более 30 военных кораблей и вспомогательных судов. Россия не раз обращалась к Киеву с предложением забрать корабли, однако ответа на эти предложения не последовало.