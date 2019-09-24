Песков рассказал о встрече со студентами ВШЭ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал как прошла встреча со студентами Высшей школы экономики.
Как передает «Федеральное агентство новостей», на мероприятии присутствовали учащиеся разных факультетов, а большинство из них — будущие журналисты.
«Было интересно понять, как они относятся к своей профессии… Был очень хороший разговор, без конкретной повестки дня», — прокомментировал Песков.
В частности, они обсудили «московское дело», в рамках которого задержали ученика ВШЭ Егора Жукова.
«На встрече вчера как раз шла речь о том, что совершенно нормально, что они выступают за своего однокурсника, за его права. Сам институт тоже оказывает поддержку абсолютно всем студентам. Там нет никакой оголтелой критики руководства, гневных петиций», — подытожил он.