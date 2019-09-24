Песков рассказал о встрече со студентами ВШЭ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал как прошла встреча со студентами Высшей школы экономики.

Как передает «Федеральное агентство новостей», на мероприятии присутствовали учащиеся разных факультетов, а большинство из них — будущие журналисты.

«Было интересно понять, как они относятся к своей профессии… Был очень хороший разговор, без конкретной повестки дня», — прокомментировал Песков.

В частности, они обсудили «московское дело», в рамках которого задержали ученика ВШЭ Егора Жукова.