Кремль наблюдает за очередной серией внутриамериканских трений

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 24 сентября, сообщил, что у Кремля нет права комментировать историю с Украиной, между Вашингтоном и Киевом. Журналисты спросили, следит ли Кремль за коллизией американского лидера Дональда Трамп с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает Федеральное агентство новостей.

«Я бы сказал, что Кремль не следит, а наблюдает за очередной серией внутриамериканских трений», — ответил Песков.

Представитель Кремля напомнил, когда речь заходила о российской стороне, тогда всю дискуссию основывали на пустых, лживых фактах, несостоятельных размышлениях.