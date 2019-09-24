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 Мадуро прилетает в Москву 24 сентября

Мадуро прилетает в Москву 24 сентября
13:13   24 Сентября 2019
Россия

Кремль наблюдает за очередной серией внутриамериканских трений

Кремль наблюдает за очередной серией внутриамериканских трений

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 24 сентября, сообщил, что у Кремля нет права комментировать историю с Украиной, между Вашингтоном и Киевом. Журналисты спросили, следит ли Кремль за коллизией американского лидера Дональда Трамп с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает Федеральное агентство новостей.

«Я бы сказал, что Кремль не следит, а наблюдает за очередной серией внутриамериканских трений», — ответил Песков.

Представитель Кремля напомнил, когда речь заходила о российской стороне, тогда всю дискуссию основывали на пустых, лживых фактах, несостоятельных размышлениях.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #украина #кремль

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