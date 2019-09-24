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 Мадуро прилетает в Москву 24 сентября

Мадуро прилетает в Москву 24 сентября
13:15   24 Сентября 2019
Россия

Путин встретится с главой Центробанка

Путин встретится с главой Центробанка

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что во вторник, 24 сентября, глава государства работает в Кремле. У него назначена встреча с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Об этом пишет ФАН.

Завтра, 25 сентября, состоится встреча Путина с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

Также Песков напомнил, что 3 октября в Сочи состоится заседание Валдайского клуба. В нем примут участие главы Казахстана, Иордании, Азербайджана, Филиппин. Заседанию клуба будут предшествовать отдельные двусторонние встречи, которые проведет Путин со своими коллегами.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #набиуллина #политика #мадуро

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