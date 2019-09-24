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 Мадуро прилетает в Москву 24 сентября

Мадуро прилетает в Москву 24 сентября
13:04   24 Сентября 2019
Россия

Путин и Мадуро обсудят вмешательство во внутренние дела латиноамериканских стран

Путин и Мадуро обсудят вмешательство во внутренние дела латиноамериканских стран

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о повестке дня на встрече российского президента Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» 24 сентября.

Пресс-секретарь отметил, что собеседники обсудят двусторонние отношения. Помимо этого, не ожидается подписания каких-либо официальных документов.

«Есть партнерские проекты, реализация которых продолжается. Конечно, обменяемся мнениями по поводу прямого вмешательства во внутренние дела латиноамериканских государств третьих стран», — добавил он.

В ночь на вторник, 24 сентября, Мадуро отправился в Россию с официальным визитом. Помимо встречи с Путиным планируются переговоры с его командой и предпринимателями. Глава республики надеется найти новый стимул для российско-венесуэльского сотрудничества в социальной, экономической и культурной сферах.

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Автор: Анна Манц
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