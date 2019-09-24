Песков напомнил, что в США за брошенный в полицейского стаканчик могли бы застрелить

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в представителя полиции нельзя бросать пластиковый стаканчик. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал ситуацию с задержаниями на незаконных митингах в Москве в ходе общения со студентами ВШЭ.

Общаясь с учащимися ВШЭ, Песков вспомнил о ситуации, когда молодой человек во время митинга бросил стаканчик в полицейского.

«Но вы поймите, что в Америке его застрелили бы… без суда, без следствия, и полицейский получил бы за это награду. Ну, неужели вы этого не понимаете? Нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии, неважно… Ну, нельзя, это закон», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что по закону в США за брошенный стаканчик или газету могут применить оружие против нарушителей.

Ранее в центре Москвы проходили несогласованные с властями митинги, которые организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. Несанкционированные протесты проходили в Москве с середины июля. Правоохранители задержали примерно 1,7 тысяч дебоширов. СК также возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.