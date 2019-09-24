Минобороны РФ обнародовало видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»

Представитель российского министерства обороны во вторник, 24 сентября, сообщил, что МО РФ обнародовало видео первого пуска крылатой ракеты Х-35 «Уран» с малого ракетного корабля «Смерч», который сейчас модернизируют. По его словам, ракета поразила дрейфующую надводную мишень на расстоянии свыше 50 километров в Японском море.

Малый ракетный корабль «Смерч» сопровождали десять боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации. Ранее МРК применил новую корабельную универсальную 76-миллиметровую автоматическую пушку АК-176МА и модернизированную 30-миллиметровую шестиствольную автоматическую корабельную артустановку АК-630.