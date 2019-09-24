Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кремль осудил отказ США выдать визы членам российской делегации на ГА ООН

Кремль осудил отказ США выдать визы членам российской делегации на ГА ООН

 Россияне рассказали о своих впечатлениях от отпуска

Россияне рассказали о своих впечатлениях от отпуска
Белоруссия и Всемирный банк работают над «дорожной картой» реформ в экономике

Белоруссия и Всемирный банк работают над «дорожной картой» реформ в экономике

 Зеленский поделился ожиданиями от встреч с Трампом и «нормандской четверкой»

Зеленский поделился ожиданиями от встреч с Трампом и «нормандской четверкой»
Глава МИД Франции заявил о неприемлемости военного решения конфликта в Ливии

Глава МИД Франции заявил о неприемлемости военного решения конфликта в Ливии

 Мадуро прилетает в Москву 24 сентября

Мадуро прилетает в Москву 24 сентября
Кремль осудил отказ США выдать визы членам российской делегации на ГА ООН

Кремль осудил отказ США выдать визы членам российской делегации на ГА ООН

 Россияне рассказали о своих впечатлениях от отпуска

Россияне рассказали о своих впечатлениях от отпуска
Белоруссия и Всемирный банк работают над «дорожной картой» реформ в экономике

Белоруссия и Всемирный банк работают над «дорожной картой» реформ в экономике

 Зеленский поделился ожиданиями от встреч с Трампом и «нормандской четверкой»

Зеленский поделился ожиданиями от встреч с Трампом и «нормандской четверкой»
Глава МИД Франции заявил о неприемлемости военного решения конфликта в Ливии

Глава МИД Франции заявил о неприемлемости военного решения конфликта в Ливии

 Мадуро прилетает в Москву 24 сентября

Мадуро прилетает в Москву 24 сентября
13:11   24 Сентября 2019
Россия

Зампосла США вызвали в МИД РФ после невыдачи визы на ГА ООН российской делегации

Зампосла США вызвали в МИД РФ после невыдачи визы на ГА ООН российской делегации

Заместителя посла США Барта Гормана вызвали в МИД России из-за ситуацией вокруг невыдачи виз части российсской делегации РФ для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова. Отмечется, что Горману выразили протест и передали соответствующую ноту.

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что не получил вовремя американскую визу  и не сможет участвовать в ГА ООН в Нью-Йорке, куда он должен был отправиться во вторник.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сша #нью-йорк #мид рф #визы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...