Зампосла США вызвали в МИД РФ после невыдачи визы на ГА ООН российской делегации

Заместителя посла США Барта Гормана вызвали в МИД России из-за ситуацией вокруг невыдачи виз части российсской делегации РФ для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова. Отмечется, что Горману выразили протест и передали соответствующую ноту.

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что не получил вовремя американскую визу и не сможет участвовать в ГА ООН в Нью-Йорке, куда он должен был отправиться во вторник.