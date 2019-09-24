Мадуро прилетает в Москву 24 сентября

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро приедет в Москву во вторник, 24 сентября. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Он сегодня прилетает и, как я понимаю, основной день визита – это завтра», — сказал Рябков.

Накануне Мадуро сообщил, что вскоре прибудет в Россию, где встретится со своим коллегой Владимиром Путиным, а также с «его командой, с группой бизнесменов». Стороны обсудят двусторонние отношения, а также попробуют найти варианты сотрудничества, «которые придадут стимул нашей кооперации в экономике, культуре и социальной сфере».